أخبار مصر | "الرمحي" يتقدم بطلب لإنشاء وحدة لملاحقة الكيانات الوهمية بنقابة الصحفيين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر "الرمحي" يتقدم بطلب لإنشاء وحدة لملاحقة الكيانات الوهمية بنقابة الصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن التقدم بطلب إلى مجلس النقابة، لإنشاء وحدة لرصد وملاحقة الكيانات الوهمية والنقابات الموازية، والتي يخالف أصحابها القانون والدستور، وينتحلون صفة صحفي، ويهددون الأمن القومي واستقرار المهنة.



وقال في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، أن هذه الوحدة ستختص بمتابعة الصحف الأجنبية وتراخيصها، ومراقبة أدائها، والانتهاكات التي يقوم بها البعض منهم، بالإضافة إلى مدى التزامها بالضوابط التي تقرها النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأيضًا ميثاق الشرف الصحفي.



وأضاف "الرمحي" أن هذه الوحدة ستعمل على ضبط المشهد الصحفي بشكل كبير، خاصة أزمة الكيانات الوهمية التي أصبحت تهدد المهنة بشكل كبير.



"الرمحي": 18 ألف منتحل صفة.. وو3600 رخصة صحيفة أجنبية "مُحرفة"

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وكان قد أعلن حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن تلقيه أي بلاغات من الزملاء أعضاء النقابة بظهور كيانات وهمية جديدة، مؤكدًا أنه طالع بعض المستندات والطلبات المقدمة للعديد من الجهات الحكومية والمزيلة بتوقيعات مزورة وملفقة باسم "صحفي".

وأضاف أنه بعد السؤال والتحري، اكتشف أن جميع هذه الطلبات مقدمة من أشخاص لا علاقة لهم بمهنة الصحافة، وليسوا أعضاء بنقابة الصحفيين، وأنهم في حكم القانون مجرد (منتحلي صفة صحفي) أو أنهم من أصحاب (الكيانات الوهمية) التي تحمل اسم الصحافة والإعلام، والتي باتت تمثل (طاعونًا) في قلب مهنة الصحافة والإعلام، و(سرطانًا) في جسد الأمن القومي للبلاد".

وتابع: "لدينا في مصر 3600 رخصة صحفية أجنبية وكيانًا وهميًا وجميعها يحمل أسماء صحفية وإعلامية، وعلى فرض أن كل كيان من هذه الكيانات يعمل به خمسة أفراد فقط، فيصبح إجمالي عدد (منتحلي الصفة) في مصر 18 ألف منتحل، في حين أن إجمالي عدد الصحفيين أعضاء نقابة الصحفيين لا يتجاوز 12.5 ألف صحفي، الغريب والمريب أن من بين هذه التراخيص الأجنبية، رخص تحمل أسماء المؤسسات الصحفية الكبرى، مثل الأهرام والأخبار والجمهورية والشرق الأوسط، وإن كانت أسماء مُحرفة لضمان تمرير الموافقة على الرخصة ممثل (الأهرام اليومية) و(الأهرام الدولية) و(الأهرام الكندية) و(الأخبار الدولية) و(الجمهورية اليوم)".



وأكد "الرمحي" أن نقابة الصحفيين أرسلت خطابات رسمية لرئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء والمحافظين ومديري الأمن، بعدم التعامل إلا مع الصحفيين أعضاء نقابة الصحفيين، والصحفيين المعتمدين في المؤسسات الصحفية، كما خصصت خطًا ساخنًا لتلقي أي بلاغات، سواء من الصحفيين أو المواطنيين ضد منتحلي الصفة بأرقام 25777784 و 25741555 داخلي 2500 للإبلاغ عن الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة الصحفي.