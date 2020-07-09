أخبار مصر | "بقوة 3.8 ريختر".. زلزال على مسافة 5 كيلومتر جنوب الزعفرانة بخليج السويس

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر "بقوة 3.8 ريختر".. زلزال على مسافة 5 كيلومتر جنوب الزعفرانة بخليج السويس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هزة أرضية في تمام الساعة 3:46 مساء اليوم الخميس 9 يوليو 2020 بتوقيت القاهرة على مسافة 5 كم جنوب الزعفرانه على خليج السويس.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضي، أن الهزة الأرضية بيانها كالتالي:

القوه: 3.8 درجة على مقياس ريختر

خط عرض: 29.0817°N شمالا

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خط طول: 32.6202°Eشرقا

ولم يتثن الحصول على أي بيانات عن وقوع أي إصابات أو حوادث نتيجة هذا الزلزال، وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.