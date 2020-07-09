أخبار مصر | "وفاة مصري بالكويت".. حاول الدفاع عن ملك الكفيل فمات دهسًا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر "وفاة مصري بالكويت".. حاول الدفاع عن ملك الكفيل فمات دهسًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالكويت، يكشف فيه تفاصيل مستحقات المصري المتوفي في حادث دهس.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي، أن أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، تواصل مع مسؤول المزرعة المهندس الزراعي أحمد عبد العزيز، الذي أكد أن ، كفيله عمر شرار العازمي، تعهد بصرف راتب المتوفي حتى تكبر ابنته البالغة من العمر الآن 3 أشهر.

وقطع "العازمي" عهدا علي نفسه بالوقوف إلي جانب أسرة المصري الذي كان يعمل - قبل وفاته - في مزرعته بالوفرة، والذي فارق الحياة دهساً، وهو يطارد مجموعة من اللصوص في أثناء توجهه إلى عمله في المزرعة ، حيث شاهد مجموعة من الصوص يسرقون حديداً منها بسيارة لوري، ورفض أن يرى السرقة بعينيه ويسكت، فقاومتهم وحاول الإمساك بالسيارة من المنتصف، فسقط تحتها حتى تعرض للدهس، وعندما حمله زملاؤه لنقله إلى المستوصف فارق الحياة قبل أن يصل إليه.

وكان الفقيد يعمل في مزرعة "العازمي" منذ 6 سنوات، وهو وحيد والدته، ويصرف على زوجته واثنين من إخوته، بعد وفاة والده، ولديه طفلة لم يرها، حيث سافر العام الماضي وتزوج وجلس في بلده مدة شهر واحد، وعاد إلى الكويت.

وكانت الحادثة قد حصلت في منطقة الوفرة، حيث تلقت عمليات وزارة الداخلية الكويتية بلاغاً عن وجود شخص ملقى على الأرض خارج سور إحدى المزارع التي يعمل بها، فانتقل إلى المكان رجال الأمن والطوارئ الطبية، ولدى وصولهم عثروا عليه جثة هامدة، وتم استدعاء رجال الأدلة الجنائية، للمعاينة ونقل الجثمان إلى الطب الشرعي.

ودلت المعاينة الأولية على أنه تعرّض للدهس، بسبب وجود آثار لإطارات في المكان، وتم رفع الجثة بأمر المحقق وإحالتها إلى جهة الاختصاص، وتسجيل قضية دهس ووفاة، ومخاطبة المباحث بإجراء التحريات ومعرفة الداهس وضبطه، والبحث عن كاميرات مراقبة قريبة من الموقع، للتأكد إن كان الحادث متعمداً أم لا.

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وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية 152 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى من بينهم أثنين من ذوى الهمم، من الذكور والإناث ، من واقع شهادات القيد "كعب العمل"، كما تم تسجيل 1617 عاملا بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، بواقع 1228 من الذكور و 391 من الإناث لتشغيلهم في نطاق المحافظة.

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأشار نمر ضامن، مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازات شهر يونيو الماضي، إلى أنها قامت بتسجيل 40 عاملا من العمالة غير المنتظمة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وصرف منح رعاية صحية واجتماعية لنحو 10 عمال بإجمالى مبلغ 30 ألف جنيه .

وأوضح أن المديرية قامت من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 111 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعمل توعية بالمنشآت، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية .