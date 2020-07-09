أخبار مصر | فيها حاجة حلوة.. رئيس الوزراء يكلف بعلاج سائق على نفقة الدولة لأمانته

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر فيها حاجة حلوة.. رئيس الوزراء يكلف بعلاج سائق على نفقة الدولة لأمانته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكفل الدولة بعلاج حالة المواطن محمد صبري، سائق "التوك توك"، والذي عرض حالته الإنسانية الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" مساء أمس، على القناة الأولى المصرية، والذي أبرز سلوك السائق الذي اتسم بالأمانة والنزاهة، لكونه عثر على حقيبة مجوهرات، وبذل مساعي حتى أعادها إلى صاحبها.

وعرض الدكتور حسام المصري، تقريراً على رئيس مجلس الوزراء، أوضح خلاله الإجراءات التي تم اتخاذها مع الحالة، حيث أشار إلى أنه تم نقل المريض برفقة طبيب من مجلس الوزراء، إلى مستشفى الحلمية العسكري، وذلك بالتنسيق مع اللواء طبيب "طارق لطفي" مدير المستشفى، الذي أمر بتحويله إلى قسم جراحات الحروق والتجميل برئاسة اللواء طبيب طارق المنوفي لوضع بروتوكول العلاج المناسب.

وأشار إلى أنه تم أخذ عينة خلايا من القرحة الموجودة بساق المريض لعمل مزرعة وتحليل أنسجة، كما تم عمل غيار جراحي للساق المصابة، وعمل الأشاعات اللازمة على الأوعية الدموية بذات الساق، لافتأً إلى أنه استكمالاً لبروتوكول العلاج تم سحب عينات دم كاملة من المريض لعمل الفحوصات اللازمة.

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وشدد المستشار الطبي لرئيس الوزرراء أن لجنة الاستغاثات الطبية تتابع حالة المواطن "محمد صبري" عن كثب وتوفر كافة الدعم الطبي والمعنوي اللازم له.

وثمن رئيس الوزراء السلوك الإيجابي الذي قام به المواطن "محمد صبري"، والذي يعكس حقيقة معدن المصريين الأصيل، وأمانة هذا السائق، مضيفاً أن الحكومة إذ تقدر هذا التصرف فإنها تحرص على علاج المواطن باعتبار ذلك أقل ما يمكن تقديمه له.