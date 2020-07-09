أخبار مصر | 26 أغسطس.. إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة البيطريين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر 26 أغسطس.. إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة البيطريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة العليا للأشراف علي انتخابات النقيب العام والتجديد النصفي ومجالس النقابات الفرعية لنقابة البيطريين، برئاسة الدكتور البدرى أحمد ضيف وكيل النقابة العامة، أنه تم الاتفاق مع هيئة النيابة الإدارية علي إجراء العملية الانتخابية للنقابة العامة للأطباء البيطريين ومجالس النقابات الفرعية فيما عدا ( القاهرة - الجيزة - قنا ) يوم الأربعاء الموافق 26 أغسطس 2020.

وقالت اللجنة فى بيانها اليوم الخميس، إن لجنة الإشراف علي الانتخابات، تدرك القلق الشديد من أعضاء الجمعية العمومية، علي اتمام العملية الانتخابية، متابعه "ولكن من واقع المسئولية الواقعة علي عاتقنا نريد أن نتمم العملية الانتخابية بجميع المحافظات بشكل ناجح دون حدوث مشاكل تؤثر على مستقبل النقابة العامة للأطباء البيطريين ولنا في نقابات مهنية اخري عظة".

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وأكدت أن اللجنة تعمل بكل جد للحفاظ علي مسيرة العمل بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، مشيرة إلى أنها ليس الطرف الأوحد في ذلك فإن حرص اللجنة علي وجود إشراف قضائي يؤمن نزاهة العملية الإنتخابية يقضي بحتمية التاجيل بعد القلق الشديد الواضح من الهيئة القضائية، بإقامة العملية الانتخابية وسط أجواء فيروس كورونا، بالإضافة إلى ضيق الوقت وسط تحضيرات انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضافت اللجنة، أنها علي اتصال دائم بأمناء اللجان بجميع المحافظات للأطمئنان علي الأجواء بكل محافظة، مؤكدة على وجود صعوبة بالغة في حجز نوادي اودار مناسبات كما هو متبع لإقامة العملية الانتخابية في بعض محافظات الصعيد، مع التخوف الواضح عن عزوف أعضاء الجمعية العمومية ببعض المحافظات عن العملية الانتخابية مما يؤثر بشكل واضح علي النتيجة النهائية برمتها، وذلك يعصف بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويؤثر على الشكل العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين في المجتمع.

وأشارت لجنة الإشراف على الانتخابات، إلى أنه مع تبني اللجنة لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، فإنه قد تم الاتفاق بين اللجنة وهيئة مكتب النقابة العامة علي تمديد تجميد النشاط العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، مع تسيير الأعمال الروتينية بالنقابة مع صرف المستحقات مثل الإعانات او منح صندوق التكافل وذلك حتي اقامة العملية الانتخابية.