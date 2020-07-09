أخبار مصر | "خريجي الأزهر" تدين الهجوم الإرهابي على قوات الأمن في تشاد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر "خريجي الأزهر" تدين الهجوم الإرهابي على قوات الأمن في تشاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الهجوم الإرهابي الذي شنه مسلحون تابعون لداعش اليوم، عبر تفجير لغم أرضي انفجر لدى مرور آلية عسكرية، في كالام بمنطقة بحيرة تشاد، مما أسفر عن مقتل 8 جنود على الأقل وإصابة آخرين.

وقالت المنظمة في بيان لها: إن الشريعة الإسلامية توعدت من يسفك الدماء أو يعتدي على الأموال أو يروع الآمنين بأشد العقاب في الدنيا وفي الآخرة، واعتبرته باغيا محاربا لله ورسوله، واوجبت عليه حدا دنيويا إلى جانب العقاب الأخروي، قال تعالى:(إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [المائدة: ٣٣].

وأكدت المنظمة في بيانها على أن رجال الأمن يقومون بمهمة عظمها الله تعالى ورسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله" [رواه الترمذي]، فمن اعتدى على رجال الجيش والشرطة فهو ساع في دمار البلاد، وخراب المجتمعات. وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلة الله تعالى الشفاء العاجل للمصابين، وأن يجنب الله العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف. Advertisements اقرأ أيضا... وتفقد اليوم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، لجان امتحانات كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة. وأشاد رئيس الجامعة، حسب بيان المركز الإعلامي، بما لمسه من إجراءات احترازية على أرض الواقع تمثلت في رش وتطهير وتعقيم لكافة قاعات الكلية، والتي تتم بانتظام قبل وبعد أداء الامتحانات، حرصا على سلامة الطلاب، بجانب مراعاة التباعد الاجتماعي في تنظيم الطلاب بلجان الامتحانات، مع التشديد على ارتداء جميع الطلاب للكمامات الطبية مراعاة للظروف الحالية في مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى تواجد الإشراف الطبي على مدار الساعة.