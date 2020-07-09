أخبار مصر | الأوقاف: تجهيز مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب لفتحه السبت

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر الأوقاف: تجهيز مصلى السيدات بمسجد السيدة زينب لفتحه السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مديرية الأوقاف بالقاهرة، من وضع علامات التباعد وتعقيم مصلى السيدات في مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) استعدادا لفتحه السبت المقبل.

وأكد الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن القطاع الديني أعد جدول إشراف الواعظات المتميزات المعتمدات بالوزارة للإشراف على المصلى وفق الجدول المرفق.

وشدد على جميع قاصدات المسجد ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي وعدم اصطحاب الأطفال والوضوء بالمنزل ومراعاة علامات التباعد حرصا على سلامة الجميع وحتى نتمكن من مواصلة الفتح.

وقالت وزارة الأوقاف بشأن اداء صلاة الجمعة غدا، إنه يجب عدم فتح المساجد مع أداء الجمعة ظهرا في المنازل أو الرحال وفق ما يتيسر، عدا مسجد السلطان حسن بالقاهرة المحدد لإقامة الجمعة به، محذرة من مخالفة هذه التعليمات.

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وأكدت الأوقاف أن الأذان الذي سيرفع ظهر الجمعة هو أذان النوازل، مؤكدة أن طاعة الله في العبادة لا تطلب بمعصيته في أذى الآخرين أو مخالفة جهات الاختصاص أو الاحتيال بأى طريق على المخالفة.

وناشدت الوزارة جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون معها في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا أن نصل إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة.

وأكدت أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد، حيث ستكون الوزارة مضطرة لغلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه.

وتنظم واعظات الأزهر الشريف، مجموعة من اللقاءات الإلكترونية، ضمن فعاليات الحملة التي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية لمواجهة ظاهرة التحرش، بعنوان: "التحرش جريمة أخلاقية"، وذلك من أجل توعية الفتيات بمخاطر وأسباب التحرش وطرق الوقاية.

وفي إطار تلك اللقاءات، يستضيف برنامج "معكم على الهواء" الذي تقدمه واعظات الأزهر الشريف عبر تطبيق الزوم الإلكتروني يوم الجمعة القادمة الساعة العاشرة مساءً، د. إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية، ومن المقرر أن يناقش اللقاء مجموعة من المحاور الخاصة بقضية التحرش، من خلال الاستماع للفتيات من مختلف المراحل العمرية لتقويم مشكلاتهن تجاه تلك القضية التي باتت مصدرًا للقلق خصوصًا في الفترة الأخيرة.