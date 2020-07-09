أخبار مصر | تسليم 22 فندقًا سياحيًا الشهادة الصحية استعدادا لاستئناف أنشطتها

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر تسليم 22 فندقًا سياحيًا الشهادة الصحية استعدادا لاستئناف أنشطتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية: إن 22 فندقا في 7 محافظات هي القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان والفيوم والوادي الجديد والأقصر، تسلمت الشهادة السلامة الصحية وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة.

وأضاف أن الشهادة معتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء 5 فنادق بالقاهرة الكبرى هي النيل زمالك، ولونشان، وكايرو كومودور، وجولدن إن، وميركيور سفنكس، و4 فنادق بمحافظة جنوب سيناء كورال باي، وسافيتا ريزورت أند سبا، والبارون ريزورت، وجراند بلازا، بالإضافة إلى فندقين بمحافظة البحر الأحمر هما بيتش الباتروس، وسندباد اأكوا بارك هوتيل، وفندقا واحدا بمحافظة أسوان هو فندق سيتي أبو سمبل، وفندقين بمحافظة الفيوم هما لازيب، والواحة، و6 فنادق بمحافظة الوادي الجديد هي الرواد، والرضوان، والفرسان، ومبارز، والبدو، ولودج الطرفة، وفندقين بمحافظة الأقصر هما نيو سانت كاترين، وسوسنا.

وأوضح مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق على شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة على الشهادة حتى الآن، إلى 520 فندقا بـ21 محافظة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار، بالمواطنين وشركات السياحة، قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية من دون غيرها.