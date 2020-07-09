أخبار مصر | خبير استراتيجي: المناورات العسكرية تعكس قدرة مصر على حماية أمنها القومي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 05:56 مساءً - انت الان تقراء خبر خبير استراتيجي: المناورات العسكرية تعكس قدرة مصر على حماية أمنها القومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن القوات المسلحة المصرية على مدار العام تنفذ العديد من التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة بينها وبين الدول الصديقة والسقسقة في إطار خطة التعاون العسكري بين مصر واصدقائها وحلفائها.

وتابع، في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن كثيرًا من دول العالم تطلب إجراء مناورات عسكرية مع مصر، على اعتبار أن لها ثقل عسكري ولديها خبرة عسكرية كبيرة وهو ما يعكس قدرة مصر العسكرية على مستوى العالم وتصنيفها ضمن اقوي عشرة جيوش وفق موقع جلوبال فاير الأمريكي الأخير.

وأشار مستشار كلية القادة والأركان، إلى أن المناورات والتدريبات التي تجريها تؤكد على مدى جاهزية القوات المسلحة على حماية أمنها القومي ومصالحها القومية وثرواتها الطبيعية، والتصدي بمنتهي الحسم والحزم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر أو حدودها، مؤكدا أن مصر لديها درجة استعداد عالية للتصدي لأي عدوان في أي وقت وفي أي مكان.

وأكد الشهاوي، أن التدريبات التي تجريها مصر في إطار خطتها السنوية تعمل على رفع جاهزية الأفراد، ومستوى كفاءة المقاتل المصري، في مختلف الظروف لمواجهة أي عدائيات محتملة على كافة المحاور الاستراتيجية للدولة، مشيرا إلى أن مصر نفذت العديد من المناورات والتدريبات المشتركة بين القوات الجوية والذرية والبحرية والدفاع الجوى خلال العام الحالي.

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نظمت الكلية الفنية العسكرية مؤتمرها الدولى العلمى العاشر فى علوم الهندسة بتخصصاتها المختلفة فى المدة من 7 – 9 يوليو2020 عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ نظرًا لانتشار جائحة كورونا بالعالم فى إطار اهتمام ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة؛ لإطلاق مواهب الابتكار والبحث العلمى لدعم وتطوير نظم التسليح المختلفة للقوات المسلحة.

وألقى مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمشاركين فى المؤتمر من مختلف الجهات.

وأشار مدير الكلية الفنية العسكرية إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تشجيع الباحثين وتقديم الدعم الكامل لكل أوجه التبادل والمشاركة العلمية مع الجامعات العالمية حيث يعد هذا نهجًا مستمرًا للقوات المسلحة لمسايرة أحدث ما توصل إليه العلم.

ويناقش المؤتمر ما يقرب من (226) ورقة بحثية فى (47) جلسة أكاديمية بالإضافة إلى عقد (6) محاضرات عامة يشارك فيها أساتذة الجامعات والمتخصصون من المؤسسات العلمية المختلفة من (18) دولة هى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان والصين والهند والمجر وأندونسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن والجزائر وليبيا والسودان بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية.

ويهدف المؤتمر إلى عرض وتحليل ومناقشة أحدث التقنيات وعلوم الهندسة التطبيقية فى مختلف المجالات والتخصصات الهندسية، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين ومراكز البحث لنشر أبحاثهم المتميزة وأعمالهم الميدانية ومناقشة نتائجها مع مجموعة مختارة من الأساتذةوالعلماءالمتخصصين فى مختلف العلوم الهندسية