اليوم.. الغردقة وشرم الشيخ تستقبلان 594 سائحًا من سويسرا وأوكرانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استقبلت مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، 3 رحلات طيران قادمة من دولتي سويسرا وأوكرانيا على متنها 594 سائحا.

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة السياحة والآثار، اليوم، في ضوء استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر منذ أوائل يوليو الجاري.

واستقبل مطار الغردقة الدولي، رحلة طيران قادمة من سويسرا على متنها 134 سائحًا سويسريًا، كما استقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلتين قادمتين من أوكرانيا على متنهما 460 سائحًا أوكرانيًا.

Advertisements

وكانت مدينتي شرم الشيخ والغردقة، استقبلتا أمس، أربع رحلات طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا على متنها 627 سائحًا، حيث استقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلتين إحداهما قادمة من العاصمة البيلاروسية على متنها 190 سائحًا، والأخرى من العاصمة الأوكرانية كييف على متنها 162 سائحًا.

كما استقبل مطار الغردقة الدولي رحلتين طيران قادمتين من العاصمة الأوكرانية كييف على متنهما 275 سائحًا.

جدير بالذكر، أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في الأول من شهر يوليو الجاري؛ استقبلت مدينة شرم الشيخ 18 رحلة طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا، كما استقبلت مدينة الغردقة 15 رحلة طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا، حيث بلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين أكثر من 5000 سائح.

​