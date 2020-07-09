بقيمة نصف مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 7 قضايا تهريب في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات في مواجهة جرائم التهريب، ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 7 قضايا تهريب "بضائع أجنبية الصنع – سجائر – مستلزمات إنتاج أحذية– عدد يدوية – أسلحة بيضاء – وحدات إضاءة"، حيث بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى أكثر من (541 ألف جنيه).

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وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار من ضبط قضية واحدة بمضبوطات (كتاب من المعدن – 3 عملات معدنية تذكارية) ، وفي مجال الأمن العام تم ضبط (13) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم ارتداء كمامة، انتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، عدم حمل تحقيق شخصية ، مخالفات مسطح مائي).

وأثمرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط (849) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية بمضبوطات (500 قرص مخدر – 11 زجاجة لسائل مخدر) ، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (142) حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.