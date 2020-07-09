الأمن يكشف ملابسات سرقة ربع مليون جنيه من شركة بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات سرقة قرابة 250 ألف جنيه من داخل إحدى شركات الصناعات الغذائية بالشرقية، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص بينهم عامل بالشركة، تم ضبط 4 منهم.

تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من محاسب بإحدى شركات الصناعات الغذائية بدائرة المركز باكتشافه سرقة (مبلغ 238 ألف جنيه) من داخل مكتب حسابات الشركة ووجود كسر بكالون بابها.

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أسفرت جهود فريق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية أن مرتكبي الواقعة (5 أشخاص – أحدهم "عامل سابق بالشركة" جميعهم مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 من المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع "المتهم الهارب"، وقرر أحدهم "العامل السابق بالشركة" أنه نظراً لسابقة عمله بالشركة محل الواقعة وعلمه بوجود مبالغ مالية بمكتب الحسابات فعقد العزم على سرقة مقر الشركة، وفي سبيل تنفيذ مخططه استعان بباقي المتهمين وأعد أحدهم "صاروخ" كهربائي، وأضاف المتهم المذكور بقيامه بتاريخ الواقعة وباقي المتهمين باستقلال مركبة "توك توك" والتوجه لمقر الشركة والدلوف لداخلها عدا أحدهم انتظر بالخارج لمراقبة الطريق، وقام بكسر كالون غرفة الحسابات باستخدام الصاروخ واستولوا على (المبلغ المالي - 2 هاتف محمول - جهاز لوحي "تابلت") وفروا هاربين، تم بارشادهم ضبط (177 ألف جنيه - 2 هاتف محمول - جهاز "تابلت" - الصاروخ الكهربائي "المستخدم في الواقعة") وأضافوا بأن باقي المبلغ بحوزة المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، جارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.