7 أكتوبر.. الحكم في إعادة محاكمة 87 متهما بقضية "فض رابعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، حجز إعادة محاكمة 87 متهما فى فض اعتصام ميدان رابعة العدوية، لجلسة 7 أكتوبر؛ للحكم.

يذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما من بينهم محمد البتاجى وعصام العريان وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.

والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.