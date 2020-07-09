تأجيل استئناف الفنان حسام حبيب على حكم حبسه سنة لـ3 سبتمبر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، نظر الاستئناف المقدم من الفنان حسام حبيب، على حكم حبسه سنة، في جنحة ضرب المنتج ياسر خليل؛ لجلسة 3 سبتمبر.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكم ابتدائي بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدي بالضرب على المنتج ياسر جلال.