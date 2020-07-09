ضبط 12 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط مالك مخزن بحوزته 12650كمية كبيرة من السجائر مجهولة المصدر بالمطرية. أكدت تحريات رجال إدارة مباحث التموين بالقاهرة، صحة معلومات بقيام مالك مخزن بدون ترخيص بالاتجار في السجائر مجهولة المصدر. وعقب مداهمة المخزن ضُط 12650 علبة سجائر مجهولة المصدر، بدون مستندات تفيد مصدرها. جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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