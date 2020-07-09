مباحث الأموال العامة تضبط شخصين يتاجران في العملة بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط شخصين؛ لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالغربية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام (اثنين أصحاب محال صاغة - مقيمان بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية) بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء متخذان من محليهما الكائنان بمدينة قطور بالغربية مقراً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهداف وضبط المتهمان حال قيامهما بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج المصارف المعتمدة وضبط بحوزة أحدهم (13644ريال سعودي - 2750 درهم إماراتي - 22 دينار كويتي- 43 دولار أمريكى - 36 دينار أردنى - 2440 جنيه مصري) ، وضبط بحوزة الآخر (57735 جنيه مصرى - 700 سبعمائة دولار أمريكي) ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.