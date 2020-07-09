"حرامي في غرفة النوم".. الأمن يكشف تفاصيل الاعتداء على مواطن وسرقته بالقاهرة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين بالنزهة والتعدي عليه بسلاح أبيض، وضبطت مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة النزهة من (أحد المواطنين "مصاب بجرح سطحي"- مقيم بدائرة القسم) بأنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بتواجد أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" داخل غرفة النوم وحال محاولته الاستغاثة تعدى عليه المتهم بسلاح أبيض "كتر" كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها, واستولى على (هاتفه المحمول - مبلغ مالي 3000 جنيه - جهاز لوحي "تابلت" - 3 ساعات يد - حافظة نقوده بداخلها بعض المتعلقات الشخصية) وفر هارباً.

أسفرت جهود تحريات فرق البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (كافة المسروقات المستولى عليها، وكذا السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهته اعترف بتمكنه من التسلل للشقة بأسلوب "التسلق"، والاستيلاء على المسروقات كرهاً عن المجني عليه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.