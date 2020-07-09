ضبط صاحب شركة وعاطل زورا مستندات واستوليا على قطعة أرض بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، شخصين بالجيزة لقيامهما بالاستيلاء على قطعة أرض بمنطقة حدائق الأهرام وبناء عقار سكني عليها بموجب مستندات مزورة.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من أحد المواطنين (رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات– مقيم بالقاهرة) بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء على قطعة أرض ملكه كائنه بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة بموجب مستندات مزورة.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء تلك الواقعة شخصين (عاطل "له معلومات جنائية"، وآخر صاحب شركة تنمية زراعية) حيث إتفقا فيما بينهما على الاستيلاء على قطعة الأرض المشار إليها ملك "الشاكي وزوجته" والتي آلت ملكيتها لهما بموجب عقد تخصيص من إحدى الجمعيات التعاونية بمحافظة الجيزة.

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وقام الأول بتزوير طلب تنازل منسوب صدوره للشاكي يفيد "خلافاً للحقيقة" تنازله عن قطعة الأرض له، وعقب ذلك تم تقديم المستند المزور لمسئولي الجمعية وبموجبه تم نقل ملكية قطعة الأرض إليه واستلامها بموجب محضر استلام وحصوله على رخصة بناء من حي الهرم وقيامه ببناء عقار سكني على الأرض المستولى عليها بالاشتراك مع المتهم الآخر الذي تولى السير في إجراءات تسويق الأرض وبيع الشقق السكنية للمواطنين "حسني النية".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة الأهرام وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.