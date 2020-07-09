بعد مداهمة بؤرة إجرامية بطهطا.. الأمن يضبط 33 طربة حشيش و25 قطعة سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح ضباط مكافحة المخدرات في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة بسوهاج وضبط بحوزتهما 25 قطعة سلاح ناري و 33 طربة لمخدر الحشيش.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية"؛ بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة على نطاق واسع وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية واللواء عبد الحميد أبو موسى مدير مباحث سوهاج، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة مركز شرطة طهطا.

وعثر بحوزتهما على 2 طبنجة معدلة – 16 فرد رصاص محلى الصنع – 7 فرد خرطوش – كمية كبيرة من أجزاء الأسلحة النارية –120 طلقة مختلفة الأعيرة – 2 قطعة سلاح أبيض – عدد 23 طربة لمخدر الحشيش وكذا كمية مُجزئة لذات المخدر وزنت 5,530 كيلو جرام – كمية لمخدر الأفيون وزنت 500 جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – دراجة نارية "بدون لوحات"– ميزان).

وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة 550 ألف جنيه تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.