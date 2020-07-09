أخبار مصر | "الأعلى للإعلام": ننتهي من تشكيل اللجان الداخلية الأسبوع المقبل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر "الأعلى للإعلام": ننتهي من تشكيل اللجان الداخلية الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل؛ لاختيار الأمين العام، والانتهاء من تشكيل اللجان الداخلية، وذلك بعد إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشكيله الجديد، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر.



وأضاف وكيل المجلس في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، أن المجلس سيباشر عمله، فور الانتهاء من تشكيل اللجان، انطلاقًا مما انتهى عنده المجلس السابق، وفتح الملفات التي لم ينتهِ منها المجلس في تشكيله الأخير.



وعقد المجلس أول اجتماع له بتشكيله الجديد، يوم الإثنين 6 يوليو الجاري، بعد أداء اليمين الدستورية بمجلس النواب الأحد 5 يوليو، وأرسل برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا شكره على الثقة الكبيرة باختيارهم، وتعهدوا بأن يكون المجلس مساندًا للدولة المصرية وداعماً لسياستها التي تخدم الأهداف الوطنية.



وكان قد اختار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيلًا له، وذلك خلال اجتماعها المنعقد الآن، وهو الاجتماع الأول بعد التشكيل الجديد، لاختيار هيئة مكتب المجلس.



ووافق المجلس على اختيار المستشار محمد عبد السميع مسؤولًا عن لجنة علاج الصحفيين والإعلاميين، ووضع القواعد والإجراءات التي يتم اتباعها، وتقديم أقصى تسهيلات ممكنة.



قرار الرئيس السيسي

وفي وقت سابق، كان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس والهيئتان 4 سنوات.

وضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عضويته كلًا من:

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- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة".

- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".

- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي".

- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي".

- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة".

- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات".