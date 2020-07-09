أخبار مصر | نكشف أعداد السائحين القادمين لمصر خلال 18 يومًا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر نكشف أعداد السائحين القادمين لمصر خلال 18 يومًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة السياحة والآثار في بيان لها منذ قليل، أعداد السائحين القادمين إلى مصر منذ فتح الحركة السياحة في أول يوليو الجاري.

وأوضح البيان أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر في الأول من شهر يوليو الجاري؛ استقبلت مدينة شرم الشيخ 18 رحلة طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا.

وأضاف البيان أن مدينة الغردقة استقبلت 15 رحلة طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا، حيث بلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين أكثر من 5000 سائح.