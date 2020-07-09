أخبار مصر | البحر الأحمر يستقبل 1400 سائح أوروبي في يومين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر البحر الأحمر يستقبل 1400 سائح أوروبي في يومين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقبلت اليوم الخميس، مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، 3 رحلات طيران قادمة من دولتي سويسرا وأوكرانيا علي متنها 594 سائحا.
ويأتي ذلك في ضوء استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر منذ أوائل يوليو الجاري.
واستقبل مطار الغردقة الدولي رحلة طيران قادمة من دولة سويسرا على متنها 134 سائح سويسري، كما استقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلتين طيران قادمتين من دولة أوكرانيا على متنهما 460 سائحا أوكرانيا.
وكانت استقبلت مدينتا شرم الشيخ والغردقة، أمس الأربعاء 4 رحلات طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا على متنها 627 سائحا.
كما استقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلتين إحداهما قادمة من العاصمة البيلاروسية منسك على متنها 190 سائحا، والأخرى من العاصمة الأوكرانية كييف على متنها 162 سائحا.
في حين استقبل مطار الغردقة الدولي رحلتين طيران قادمتين من العاصمة الأوكرانية كييف علي متنهما 275 سائحا.
وقامت المكاتب الداخلية للوزارة والهيئة العامة للتنشيط السياحي بالمحافظتين، باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.
تعافي 523 مصابا بفيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.