أخبار مصر | البحر الأحمر يستقبل 1400 سائح أوروبي في يومين

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر البحر الأحمر يستقبل 1400 سائح أوروبي في يومين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت اليوم الخميس، مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، 3 رحلات طيران قادمة من دولتي سويسرا وأوكرانيا علي متنها 594 سائحا.

ويأتي ذلك في ضوء استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر منذ أوائل يوليو الجاري.

واستقبل مطار الغردقة الدولي رحلة طيران قادمة من دولة سويسرا على متنها 134 سائح سويسري، كما استقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلتين طيران قادمتين من دولة أوكرانيا على متنهما 460 سائحا أوكرانيا.

وكانت استقبلت مدينتا شرم الشيخ والغردقة، أمس الأربعاء 4 رحلات طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا على متنها 627 سائحا.

كما استقبل مطار شرم الشيخ الدولي رحلتين إحداهما قادمة من العاصمة البيلاروسية منسك على متنها 190 سائحا، والأخرى من العاصمة الأوكرانية كييف على متنها 162 سائحا.

في حين استقبل مطار الغردقة الدولي رحلتين طيران قادمتين من العاصمة الأوكرانية كييف علي متنهما 275 سائحا.

وقامت المكاتب الداخلية للوزارة والهيئة العامة للتنشيط السياحي بالمحافظتين، باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.