أخبار مصر | رئيس "محلية البرلمان": لا نسعى للبقاء على الكرسي.. والمصلحة العامة هي الأهم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس "محلية البرلمان": لا نسعى للبقاء على الكرسي.. والمصلحة العامة هي الأهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك شكلا عاما ومسارا خاصا لمناقشة أي قانون، موضحًا أن أبجديات الوطنية تؤكد أننا نعمل ولسنا باقون أو حريصون على الكرسي ولكن نحرص على المصلحة العامة.

وقال: إن قلة خبرة البعض في العمل السياسي يدفعهم للظن بأن الحكومة طالما قدمت قانونا يصبح هناك حجرا على ممثليها أو منع في أن يدلوا بآرائهم في هذا الصدد.

جاء ذلك في بداية كلمته باجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من الطاقة والبيئة، ومكتب الادارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس.

وتابع السجيني: فوجئنا أن قانون المحال مشكل من لجنة وزارية وخمسة منهم اعترضوا على القانون وأيضا هذا الأمر لا يصح وأرجأنا التشريع لمدة أسبوع، وتم تشكيل لجنة من مستشاري مجلس الدولة لمعرفة التشريعات المنظمة لعمل المحال وأصررت أن يكون القانون المقدم من الحكومة هو الأساس وعلى مسار موازي استمرت المناقشات وخرج القانون بشكله الحالي.