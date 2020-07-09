أخبار مصر | أعراض جديدة تصيب الدماغ بسبب كورونا.. والأطباء يحذرون

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر أعراض جديدة تصيب الدماغ بسبب كورونا.. والأطباء يحذرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال جائحة كورونا، تدفع العلماء إلى البحث عن خصائص وأعراض الفيروس، حيث أكدوا تأثيره الضار على أجهزة الجسم، لا سيما الإضرار بصحة الدماغ.

وترصد بوابة "الخليج 365" في السطور التالية، تفاصيل أضرار فيروس كورونا على صحة الدماغ:

تحذير طبي:

أعلن فريق طبي بريطاني، أمس الأربعاء، مضاعفات تصيب الدماغ، جراء وباء كوفيد -19، محذرين من خطورة الإصابة، التي تؤدي إلى فشل الدماغ في بعض الحالات.

وركز علماء في جامعة "يو سي أل"، على الأعراض العصبية لثلاثة وأربعين مريضًا يعالجون في المستشفى بسبب إصابة مؤكدة أو مشتبه بها بكوفيد-19، ومن بين هؤلاء 10 حالات لاختلال دماغي مؤقت، و12 حالة لالتهابات دماغية، و8 جلطات دماغية، و8 حالات تلف في الأعصاب، حيث تبين وجود مشكلات خطرة تحدث حتى لدى الذين يعانون من عوارض طفيفة.

وأوضح مايكل زاندي، من معهد "كوين سكوير انستيتيوت أوف نيورولوجي" التابع لجامعة "يو سي أل"، أن الأشخاص المصابين باضطرابات عصبية من دون وجود رابط دائم مع خطورة الأعراض التنفسية أكبر من المتوقع.

وقال مدير معهد الصحة الذهنية في جامعة "يو سي أل" أنتوني ديفيد": إنه غير مستبعد انتشار جائحة كبيرة موازية من حالات التلف العصبي غير الاعتيادية بفعل كوفيد-19".

أعراض الإصابة:

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اعتقد الأطباء في بداية الأمر أن أعراض الإصابة بالدماغ بسبب فيروس كورونا، تشمل فقط الجلطات الدماغية والهلوسات، ولكن أتضح وجود أعراض أكثر خطورة وتشمل وجود التهاب الدماغ والنخاع الحاد، وهو مرض نادر يصيب عموما الأطفال بعد تعرضهم لأمراض فيروسية.

كما تشمل أيضا فشل الدماغ والسكتة الدماغية، التي تؤدي بوفاة المريض.

دراسة سابقة:

نشرت دراسة سابقة، أجرها مجموعة من الأطباء بكلية لندن الجامعية في أبريل الماضي، تؤكد حدوث مضاعفات دماغية جراء الإصابة بفيروس كورونا.

ومن ناحيتها قالت سارة بيت، الأستاذ بكلية لندن الجامعية والتي شاركت فى قيادة الدراسة، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز": أن المرضى الذين تلقوا علاجًا بالمستشفيات، تنوعت أعراض الإصابة الدماغية لديهم رغم أن بعض المرضي كانوا حالات اشتباه بفيروس كورونا.

وكانت الدراسة حصلت علي بيانات المرضي فى الفترة الممتدة من 2 وحتى 26 أبريل المريض، وتبين أن أكثر المضاعفات بالمخ شيوعًا هى الجلطات التى تم الإبلاغ عنها في 77 من بين 125 مريضًا، كان معظمهم تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

ووجدت الدراسة أيضًا، أن 39 من أصل 125 مريضًا، أظهروا علامات اضطراب أو تغيرات فى السلوك تعكس تحولًا في الحالة العقلية، ومن بين هؤلاء، كان لدى تسعة خلل وظيفي غير محدد في المخ وسبعة لديهم التهاب بالمخ.

سبب الإصابة الدماغية:

ويرجح الأطباء أن الدم المتخثر الناتج عن فيروس كورونا، ينتقل إلى دماغ الإنسان المصاب، فتجعله معرضًا للإصابة الدماغية، وهذا الأمر يكشف عن أن "كوفيد 19" ليس مجرد إنفلونزا عادية.