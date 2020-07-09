أخبار مصر | "خارجية النواب": مصر تحرص على وقف أي تدخلات أجنبية في ليبيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر "خارجية النواب": مصر تحرص على وقف أي تدخلات أجنبية في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: إن مصر تحرص في مختلف المحافل الدبلوماسية وفي اللقاءات المشتركة على المستوى العالمي بالتأكيد على ضرورة وقف أية تدخلات أجنبية غير شرعية في ليبيا، والعمل نحو التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة يضمن استعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها.

وأكد في بيان، اليوم الخميس، أن موقف مصر تجاه ليبيا يأتي انطلاقا من أن أي تدخل خارجي في الأزمة الليبية، يزيد من اشتعالها، ويرفع من درجة الإحتقان الداخلي، واستنزاف موارد الليبيين في حروب وصراعات لا تنتهي، ولصالح غير الليبيين.

واعتبر وكيل خارجية البرلمان أن تصريحات الرئيس السيسي إزاء التدخلات التركية على الحدود الغربية لبلاده، كانت بمثابة رسائل للعالم كله، تكشف أطماع أردوغان من وراء تواجده في ليبيا.

ونوه بأن أي تحرك مثير للقلق هو بمثابة عدو لن يتم التسامح معها، ولن تقبل بتكرار تجربة وجود جماعات مسلحة بامتدادات إقليمية ودولية على مرمى حجر منها، مشيرًا إلى أن موقف مصر تجاه ليبيا يمثل موقفا عربيا جمعيا في مواجهة المشروع العثماني، الذي ما هو إلا "وهم" في عقل أردوغان.