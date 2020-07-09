مصر | "عايز أتجوز".. اعترافات مثيرة لديلر الوراق المتهم بالاتجار في المخدرات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر "عايز أتجوز".. اعترافات مثيرة لديلر الوراق المتهم بالاتجار في المخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق في واقعة سقوط عاطل بـ100 تذكرة هيروين وسلاح بمنطقة الوراق، وأدلى المتهم باعترافاته باتجاره في المخدرات منذ شهور

وقال المتهم أمام النيابة: إنه كان يروج لتجارة المخدرات على أصدقائه بالمنطقة، عن طريق الهاتف المحمول، وذلك للمكسب السريع، مشيرًا إلى أنها تجارة مربحة، وكان يمر بضائقة مالية لقدومه للزواج، فلجأ لتلك التجارة، حيث ضبط بحوزته على كمية من الهيروين وميزان لتقسيم المخدرات، ومبلغ مالي يصل لـ4 آلاف جنيه، وسلاح للدفاع عن نفسه.

وأمرت النيابة، بحبس المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ.

وتمكن ضباط مباحث قسم الوراق، من ضبط عاطل حال تواجده بدائرة القسم، بتهمة حيازته على 100 تذكرة هيروين وهاتف محمول، وميزان، مبلغ ومالي.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، التي أشرف عليها مدير أمن الجيزة، إلى قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة، وتم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته مخدر الهيروين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

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وفي سياق آخر، سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، بحوزته أقراص وحشيش، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 40 قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الاتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و40 قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى إتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

وعقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق منفصل، سقط عاطلان "لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، بحوزتهما 2 كيلو من مخدر الشادو.

وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا بإتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.