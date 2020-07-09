مصر | بـ25 قطعة سلاح ناري و33 طربة حشيش.. سقوط عصابة الكيف في سوهاج

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ25 قطعة سلاح ناري و33 طربة حشيش.. سقوط عصابة الكيف في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى رجال قطاع الأمن العام، القبض على عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في الاتجار بالأسلحة النارية والمواد المخدرة بمحافظة سوهاج، وضبط بحوزته 25 قطعة سلاح ناري و33 طربة لمخدر الحشيش.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة على نطاق واسع وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج، أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة مركز شرطة طهطا، وبحوزتهما (2 طبنجة معدلة، 16 فرد رصاص محلى الصنع، 7 فرد خرطوش، كمية كبيرة من أجزاء الأسلحة النارية، 120 طلقة مختلفة الأعيرة، 2 قطعة سلاح أبيض، 23 طربة لمخدر الحشيش وكذا كمية مُجزئة لذات المخدر وزنت 5،530 كيلو جرام، كمية لمخدر الأفيون وزنت 500 جرام، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، دراجة نارية "بدون لوحات"– ميزان).

وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة (550 ألف جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، نجحت أجهزة الأمن، في ضبط شخصين بمحافظة الجيزة على خلفية قيامهما بالاستيلاء على قطعة أرض بمنطقة حدائق الأهرام وبناء عقار سكني عليها بموجب مستندات مزورة.

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وتلقت أجهزة الأمن بلاغا، من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء على قطعة أرض ملكه كائنه بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة بموجب مستندات مزورة.

وبتقنين الإجراءات القانونية والتأكد من صحة البلاغ الوارد، أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء تلك الواقعة شخصين (عاطل "له معلومات جنائية"، وآخر صاحب شركة تنمية زراعية) حيث اتفقا فيما بينهما على الإستيلاء على قطعة الأرض المشار إليها ملك "الشاكى وزوجته" والتى آلت ملكيتها لهما بموجب عقد تخصيص من إحدى الجمعيات التعاونية بمحافظة الجيزة.

وقام الأول بتزوير طلب تنازل منسوب صدوره للشاكي يفيد "خلافًا للحقيقة" تنازله عن قطعة الأرض له، وعقب ذلك تم تقديم المستند المزور لمسئولي الجمعية وبموجبه تم نقل ملكية قطعة الأرض إليه واستلامهـــا بموجب محضر استلام وحصوله على رخصة بناء من حى الهرم وقيامه ببناء عقار سكنى على الأرض المستولى عليها بالإشتراك مع المتهم الآخر الذي تولى السير فى إجراءات تسويق الأرض وبيع الشقق السكنية للمواطنين "حسنى النية ".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الأهرام وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية.