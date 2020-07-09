مصر | تأجيل استئناف حسام حبيب على حبسه بتهمة ضرب المنتج ياسر خليل

قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل الاستئناف المقدم من المطرب حسام حبيب، على حكم حبسه سنة، فى جنحة ضرب ضد المنتج ياسر خليل، لجلسة 3 سبتمبر المقبل.

وكانت تقدمت النيابة العامة، باستئناف على حكم محكمة جنح القاهرة الجديدة، بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدى على المخرج ياسر خليل بالضرب، مطالبة بالبراءة.

وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكم ابتدائى بحبس الفنان حسام حبيب سنة، لاتهامه بالتعدى بالضرب على المنتج ياسر جلال. ونفى مصدر قضائى وجود أى نوع من الأسلحة بالقضية، مؤكدا أنه فى حالة وجود سلاح لدى المتهم ستكون القضية جناية وليست جنحة.

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمة سما المصري، في قضية سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد لجلسة 22 يوليو الجاري، للمرافعة.

وتعد هذه القضية هي الثالثة للمتهمة سما المصري، خلال شهر واحد، فقد مثّلت في قضيتي تحريض على الفسق والاعتداء على قيم المجتمع، وعُوقبت في الأولى بالحبس 3 سنوات، بينما أجلت المحكمة القضية الثانية لجلسة 20 يوليو الجاري.

وحلّت المتهمة، الأحد الماضي، متهمة في القضية رقم 979 لسنة 2020 المتهمة فيها بالتحريض على الفسق وهي قضية جديدة بأحراز عبارة عن 5 فيديوهات مخلة بالآداب العامة، ثم حضرت، أول أمس الاثنين، للمرة الثانية على التوالي، جلسة الاستئناف على حكم حبسها 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق "الأولى"، ومن المقرر أن تمثل اليوم أمام المحكمة في القضية الثالثة المتهمة فيها بسب وقذف ريهام سعيد.

وقررت محكمة جنح مُستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل استئناف سما المصري، على حكم حبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 9 من أغسطس.

كانت قضت الدائرة الأولى في محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

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