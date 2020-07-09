مصر | تأجيل محاكمة 3 متهمين بالسرقة في مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 3 متهمين بالسرقة في مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجلت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، صباح اليوم الخميس، محاكمة 3 متهمين بالسرقة بالإكراه في مدينة نصر؛ لجلسة 6 أكتوبر المقبل.
وصدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت، ومجدي خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه.
وأسندت النيابة للمتهمين "م. س"، و"م. م"، و"أ. م"، وفق أمر الإحالة الصادر عن محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم مدينة نصر سرقوا المنقولات المملوكة للمجنى عليه الطفل "مازن. م"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، أثناء سيره بالطريق ليلا اعترضه المتهمين وأشهرا المتهم الأول سلاح ابيض "سكين"، مهددا إياه بينما سيطر عليه ماديا المتهمون الثاني والثالث بتوثيقه من الخلف، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب فى نفسه والاستيلاء على المنقول حيازته والفرار هاربين.
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وفي سياق آخر، قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث العنف بمنطقة الطالبية، والتى وقعت فى أغسطس من عام 2014، والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية"، إلى ـجلسة غد الأربعاء، لمرافعة الدفاع.
وعُقدت الجلسة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، التحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات.
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حجزت دائرة الثلاثاء "ب" بمحكمة النقض، الطعن المقدم من صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، وذلك على الحكم الصادر ضده في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، لجلسة 15 من سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم.
وتحفظت قوات الأمن على صفوت الشريف، بعد تسليم نفسه لحرس المحكمة صباح اليوم الثلاثاء، وجارٍ ترحيله إلى السجن؛ لحين ميعاد جلسة النطق بالحكم المحددة.
وكان صفوت الشريف حضر في الصباح الباكر، وسلم نفسه لقائد حرس محكمة النقض بدار القضاء العالي، الذي قام بدوره وتحفظ عليه، وحرر محضرًا بذلك، وأخطر هيئة المحكمة
ودخل صفوت الشريف قاعة المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وبدأت الجلسة بتلاوة المستشار محمد سامي إبراهيم رئيس المحكمة، ملخصًا عن القضية وأسباب الطعن.
كما استمعت المحكمة لرأي نيابة النقض برئاسة المستشار أحمد شنن، والذي أوصي بالآتي:
أولًا: سقوط الطعن المُبدي من الطاعن محمد صفوت محمد يوسف الشريف إذا لم ينفذ العقوبة المقضي بها عليه أو لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن بغير مُوجب.
ثانيًا: إذا لم يقض بالسقوط فبعدم قبول الطعن المُبدي من الطاعنين إيهاب محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وإقبال هانم محمد عطية حلبي وايمان محمد صفوت محمد يوسف الشريف.. شكلًا أو بقبوله شكلًا والطعن المُبدي من المحكوم عليه الاول محمد صفوت محمد يوسف الشريف، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع وذلك علي ضوء ما يبين لمحكمة النقض من سداد الطاعنين الثاني والثالثة والرابعة لكفالة الطعن بالنقض من عدمه علي النحو الوارد بتلك المذكرة.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور فتحي سرور، الدفاع الحاضر عن صفوت الشريف.