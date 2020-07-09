مصر | تأجيل محاكمة 3 متهمين بالسرقة في مدينة نصر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة 3 متهمين بالسرقة في مدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، صباح اليوم الخميس، محاكمة 3 متهمين بالسرقة بالإكراه في مدينة نصر؛ لجلسة 6 أكتوبر المقبل.

وصدر القرار برئاسة المستشار جيلاني حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت، ومجدي خميس وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه.

وأسندت النيابة للمتهمين "م. س"، و"م. م"، و"أ. م"، وفق أمر الإحالة الصادر عن محكمة الجنايات، أنهم بدائرة قسم مدينة نصر سرقوا المنقولات المملوكة للمجنى عليه الطفل "مازن. م"، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، أثناء سيره بالطريق ليلا اعترضه المتهمين وأشهرا المتهم الأول سلاح ابيض "سكين"، مهددا إياه بينما سيطر عليه ماديا المتهمون الثاني والثالث بتوثيقه من الخلف، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب فى نفسه والاستيلاء على المنقول حيازته والفرار هاربين. اقرأ أيضًا.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث الطالبية" وفي سياق آخر، قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث العنف بمنطقة الطالبية، والتى وقعت فى أغسطس من عام 2014، والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية"، إلى ـجلسة غد الأربعاء، لمرافعة الدفاع. وعُقدت الجلسة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، التحريض على العنف الطالبية، وتعطيل المواصلات. اقرأ أيضًا.. ترحيل صفوت الشريف للسجن Advertisements