مصر | 7 أكتوبر.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 97 متهمًا بفض اعتصام رابعة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر 7 أكتوبر.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 97 متهمًا بفض اعتصام رابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، حجز إعادة إجراءات محاكمة 97 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة"، لجلسة 7 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت قد انتهت المحكمة اليوم من سماع المرافعة النهائية للدفاع وتلتعقيب النيابة العامة وللمتهمين الذي يقر القانون بأنهم أخر من يتكلمون، وعليه وقد اغلقت المحكمة باب المرافعة في القضية وأصدرت قرارها المتقدم بحجزها للنطق بالحكم في الجلسة المحددة سلفًا.

وانتهت المحكمة، من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة اثناء احداث رابعة، فقال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه الي تحديد طريق للعبور الامن وبعدها حدث وفيات في اول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقات النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.

ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

أصدرت محكمة النقض حكمها في الطعن المقدم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم.

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كانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره حكمها في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة منهم سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجي وعصام العريان وآخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

وعاقبت المحكمة 6 متهمين بالسجن المؤبد وبرأت 6 آخرين وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمحمد مهدي عاكف مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق لوفاته.

وجاء ذلك لقيامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعده في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة مقابل مبالغ مالية وذلك لقتل أي من المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

وقضت المحكمة بمعاقبة 6 متهمين بالمؤبد، وهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان ورشاد محمد بيومي وعبدالرحمن محمد عبدالرحيم ومحمود أحمد أبوزيد، ومصطفي عبدالعظيم فهمي، وبراءتهم من تهم القتل والشيوع فيه وحيازة وإحراز المفرقعات.

فيما قضت ببراءة سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ورئيس مجلس الشعب المنحل وأيمن عبدالرؤوف هدهد المستشار الأمني للرئيس المعزول محمد مرسي وأسامة ياسين وزير الشباب السابق ومحمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان وأمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة وعصام العريان القيادي بجماعة الإخوان وحسام أبو بكر الصديق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين الدكتور عادل السيوي وحسن السايس وحضور أحمد وائل وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة بسكرتارية حمدى الشناوي.