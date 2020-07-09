مصر | حبس 29 متهما للإتجار في المخدرات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 03:36 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس 29 متهما للإتجار في المخدرات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، بحبس 29 متهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتجارهم في كميات كبيرة من المخدرات بمنطقة الجيزة، فيما طلبت التحريات حول نشاطهم.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين ضبط بحوزتهم على كميات من مخدر الاستروكس والهيروين والحشيش، بالاضافة لبعض الأقراص المخدرة، ومبالغ مالية مقابل الإتجار، وطلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

وكانت كثفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملاتها الأمنية، لضبط تجار المواد المخدرة، وتطهير بؤر تجارة المخدرات، بأنحاء المحافظة، واستهدفت حملة أمنية، عدة أوكار إجرامية، يتخذها مسجلون خطر مأوى لترويج المواد المخدرة.

فيما أسفرت عن ضبط 29 متهما، بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش، والهيروين، والاستروكس، والأقراص المخدرة.

وعقب إعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبحوزتهم أقراص مخدرة وحشيش وهيروين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

بحوزته أقراص وحشيش.. حبس ديلر بولاق الدكرور وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

بحوزته أقراص وحشيش.. بتلك المضبوطات.. سقط ديلر بولاق الدكرور، في قبضة رجال المباحث، لاتجاره في المواد المخدرة، وضبط بحوزته 40 قطعة حشيش، وأقراص مخدرة، ومبالغ مالية مقابل الإتجار، وهاتف محمول، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبسه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وأمرت النيابة العامة، بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافٍ.

بداية الواقعة، ألقى ضابط مباحث قسم بولاق الدكرور، القبض على عاطل بحوزته أقراص مخدرة و40 قطعة حشيش، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه والاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، إلى إتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بدائرة القسم.

وعقب إعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته أقراص مخدرة وحشيش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق متصل، سقط عاطلان "لديهما معلومات مسجلة"، بمركز أوسيم، في قبضة رجال المباحث، بحوزتهما 2 كيلو من مخدر الشادو.

وبتتضيق الخناق عليهما اعترفا بإتجارهما في المخدرات، وضبط بحوزتهما فرد خرطوش وصاعق كهربائي، بقصد الدفاع عن أنفسهما، فأمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.