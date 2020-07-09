اليوم.. مصر للطيران تسير 33 رحلة لنقل 4705 ركاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، 33 رحلة دولية سفر ووصول إلى عدة جهات دولية أوروبية وأمريكية وآسيوية وأفريقية، تنقل خلالهم 4705 ركاب.

وقالت مصادر بالمطار: تسير الشركة 33 رحلة دولية منهم 17 رحلة سفر تنقل على متنهم 1928 راكبا، و16 رحلة وصول على متنهم 2777 راكبا.

وأوضحت المصادر، أن وجهات الرحلات ستكون إلى نيويورك وبروكسل وباريس ولندن وميلانو وبانكوك واسطنبول بالإضافة إلى العديد من العواصم والمدن العربية والأفريقية والآسيوية.

وأشارت المصادر، إلى اتخاذ السلطات بالمطار جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كما تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات الجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.​