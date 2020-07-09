محافظة القاهرة: ضبط 35 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على مدير مديرية التموين بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء على أماكن بيع الكحول والكمامات الطبية والأسواق والمحلات والمطاعم مؤكداَ على ضرورة الاستمرار في عملية ضبط الأسواق والأسعار وتفعيل التفتيش والرقابة التجارية لحماية المستهلك من أساليب الغش والتلاعب التجاري.

وصرح إبراهيم عسقلاني، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، بأن الحملات التي شنتها المديرية بأحياء النزهة وشرق مدينة نصر والمقطم والقاهرة الجديدة والقطامية و15 مايو ومدينة بدر والأزبكية وعين شمس والسلام أول أسفرت عن ضبط 35 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر بشركة بحي شرق مدينة نصر، و858 لتر كحول بمخزنين لبيع المنظفات والمطهرات بالقاهرة الجديدة وحي المقطم، و12 طن سكر، و3 أطنان لحوم مجمدة و2 طن كبدة مجهولة المصدر، و1,5 طن دقيق غير صالح للاستهلاك الآدمي بالقطامية وعين شمس.

كما نجحت الحملات في مصادرة 5 أطنان تمور مجهولة المصدر بشركة تمور بالتجمع الخامس معدة للبيع، و2520 زجاجة خل مجهولة المصدر بمصنع للمنظفات والمطهرات بمدينة بدر، و40 طن كلور بمصنع لتعبئة المواد الغذائية بمدينة بدر، و1500علبة سجائر مجهولة المصدر بأحد محلات بيع السجائر بشرق مدينة نصر.

وجرى تحرير أكثر من 27 محضرا متنوعا منها عدم وجود شهادة صحية ومزاولة نشاط بدون ترخيص ومحاضر عدم الإعلان عن الأسعار.