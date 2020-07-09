غدا.. قطع المياه عن بعض مناطق القاهرة 10 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر: أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، قطع المياه عن مناطق (الروضة والمنيل بالكامل وضعفها عن منطقة القصر العيني). وأشارت الشركة، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن قطع الخدمة اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق10 /7 /2020 وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق 11/7/2020، وذلك للقيام بأعمال تحويلات خطوط مترو الأنفاق وربط خطوط المياه أقطار 800 مم، و400 مم المغذيان لمنطقة الروضة. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

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