العناني: الدولة تعمل حاليًا على عودة السياحة إلى أرقام ما قبل كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على عودة السياحة في القريب العاجل إلى أرقامها قبل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن مصر أظهرت مرونة في التصدي والتعامل لعدة أزمات سابقة شهدتها البلاد خلال العقدين الماضيين.

وأوضح العناني، أن السياحة الأوروبية شكلت ما يقرب من 60% من السياحة في مصر خلال عام 2019، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسعى لخلق وجهات سياحية جديدة داخل البلاد من خلال التوسع في إنشاء المتاحف الأثرية وتأسيس مدن جديدة مثل مدينة العلمين الجديدة والتي من المتوقع أن تكون أحد أهم الواجهات السياحية في مصر خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن مصر استقبلت في عام 2019 ما يقرب من 2 مليون سائح من ألمانيا و1.5 مليون سائح من أوكرانيا.

وكشف الوزير، أن الوزارة ستقوم بافتتاح عدد من المشاريع الأثرية الهامة خلال الفترة المقبلة، والتي تعمل عليها منذ سنوات وبعضها كان متوقفًا وهو الأمر الذي يعطي انطباعًا عن مدى اهتمام الدولة بقطاع السياحة والآثار، وتلك المشروعات تمثل إضافة جديدة للمقصد السياحي المصري.

وأكد ممثلوا مجموعة بوسطن الاستشارية أن المجموعة ستتقدم بمقترح للدولة المصرية يهدف إلى تحقيق قفزة غير مسبوقة في مجال السياحة المصرية، مؤكدين أهمية العمل على إعادة التسويق لمصر كأحد الوجهات السياحية الرائعة لمختلف السياح حول العالم والتى تعد خطوة هامة لتعزيز ودعم السياحة داخل البلاد.

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جاء ذلك جلسة نقاشية نظمتها مجموعة بوسطن الاستشارية لاستشارات الأعمال، بهدف مناقشة مستقبل التخطيط لمجال السياحة فى مصر، وجهود الدولة المصرية لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القطاع.

وشهدت الجلسة النقاشية التى جاءت تحت عنوان "مقدمة ومنظور حول قفزة السياحة في مصر" وعقُدت عبر تقنية "فيديو كونفرانس" حضور كل من الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق، وفرانشيسكو بالمييري MD، شريك أول ومشرف على السوق المصري، وجوزيبي فالكو، العضو المنتدب والشريك التنفيذي لشركة BCG، وباتريك دوبوكس، الشريك الأول والرئيس التنفيذي لشركة BCG Africa بالدار البيضاء، وفنسنت تشين، شريك أول لشركة BCG، مشرف على منطقة سنغافورة، وباسم فايق، شريك ومشرف لشركة BCG في القاهرة، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جدير بالذكر، أن مجموعة بوسطن الاستشارية هي شركة استشارات إدارية عالمية لها مكاتب في 42 دولة ويقع مقرها الرئيس في بوسطن، وتعرف على أنها واحدة من أرفع الشركات الاستشارية مستوى في العالم، وتشتهر المجموعة بابتكار العديد من أساليب التحليل الإداري ومنها مصفوفة النمو والمشاركة، وتأثيرات منحني الخبرة وغيرها.

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