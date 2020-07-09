ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكن قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالاكراه أعلى الطرق بالاقصر.

تلقى مركز شرطة الأقصر بلاغا من مندوب بشركة أدوات منزلية - مقيم بمحافظة القاهرة أنه أثناء قيادته سيارته الملاكى بدائرة المركز وحال توقفه على جانب الطريق للاستراحة فوجئ بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات" بتهديده باستخدام "فرد خرطوش - سلاح أبيض" والاستيلاء على مبلغ 6 آلاف جنيه منه وهربا ، وأضاف أنه كان بحوزته مبلغ 129 ألف جنيه أخرى لم يتم سرقته.

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وأسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالأقصر أن مرتكبي الواقعة ثلاثة أشخاص (أحدهم له معلومات جنائية مسجلة - جميعهم مُقيمين بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم ، وعثر بحوزتهم على (فرد خرطوش طلقتان لذات العيار - مطواة - مبلغ مالي).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة حال استقلالهم دراجة نارية "قيادة أحدهم" بمحل الواقعة حيث شاهدوا المجني عليه داخل سيارته فعقدوا العزم على سرقته وقام اثنين منهم بتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهم والاستيلاء منه على المبلغ المشار إليه، وأضافوا بأن المبلغ المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.