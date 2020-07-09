محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت أجهزة الأمن القبض على طالب جامعي بطل فيديو ربط كلب بسيارته الملاكي وسحبه بها مما أدى إلى نفوقه بالإسكندرية. رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة ملاكي بربط "كلب" بواسطة حبل وسحبه بالسيارة قيادته بدائرة قسم ثان المنتزه بالإسكندرية مما أدى لنفوقه. Advertisements وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى تحديد مرتكب الواقعة طالب جامعي، مقيم بدائرة القسم وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وعلل قيامه بربط الكلب بالسيارة خشية عقره للمواطنين أو نقل ثمة عدوى إليهم لكونه من الكلاب الضالة وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ربط الكلب بسيارته وسحلة حتى الموت.. بطل فيديو التعذيب يكشف تفاصيل الواقعة بالإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.