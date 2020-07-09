"وضع في جيبه رسالة لمجهول".. مأساة طفل تركه والده في القطار وادعى اختفائه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية، لغز اختفاء طفل "لديه ظروف صحية خاصة"، إذ تبين أن ووالده تركه في إحدى القطارات وادعى اختفائه.

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من أحد الأشخاص "مقيم بالمطرية بأنه أثناء قيامه بالتنزه بمنطقة الميريلاند برفقة نجلة (9 سنوات "لديه ظروف صحية خاصة") مقيم "بالمرج طرف والدته "طليقة المذكور"، وعقب توجهه لشراء حلوى لنجله فوجئ باختفاء الأخير.

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تبين عدم صحة رواية المبلغ والذي أقر أنه على خلافات مع طليقته (والدة الطفل) وأنها تزوجت من آخر ولا ترغب في تواجد نجلها بصحبتها، كما أنه تزوج من أخرى رفضت رعاية نجله، ورغبةً منه في التخلص من نجله قام باصطحابه لمحطة قطار الجيزة ووضعه بالقطار المتجه إلى محافظة أسوان تاركاً ورقه بجيبه يلتمس خلالها إيداع نجله بأحد دور الرعاية.

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من العثور على الطفل داخل القطار المشار إليه واستلامه وتقديم أوجه الرعاية اللازمة له.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.