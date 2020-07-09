محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
نفى مركز الإعلام الأمني لوزارة الداخلية صحة ما أذاعته إحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن مقطع فيديو زعمت خلاله قيام مجموعة من الخارجين على القانون بقطع شريط السكة الحديد الخاص بمحطة مترو الدمرداش.
وقال بيان صادر عن المركز: تبين عدم صحة ما تم تداوله عبر القناة وأن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بين مجموعة من سائقي مركبات "التوك توك" حال تواجدهم بنفق الدمرداش بسبب أولوية تحميل الركاب وقاموا خلالها بالتعد على بعضهم البعض بالضرب باستخدام الحجارة والزجاجات الفارغة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية المعنية من تحديد وضبط طرفي المشاجرة، واعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تنفي قطع شريط السكة الحديد بمترو الدمرداش: "مزاعم إخوانية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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