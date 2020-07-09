"الأموال العامة": ضبط 4 قضايا غسل أموال وتزوير عملة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تواصل الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، لضبط كافة أشكال الخروج على القانون في مجال عمل الإدارة. أسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 4 قضايا "تقليد وترويج العملات الوطنية – تحويل أموال – غسل أموال" مُتهم فيها 6 أشخاص. جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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