الداخلية تداهم 4 مزارع بانجو بالمناطق الجبلية في جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط مزرعة على مساحة 2 فدان بإحدى المناطق الجبلية بجنوب سيناء منزرعة بنبات البانجو المخدر. كانت معلومات وردت لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية بقيام أحد الأشخاص بزراعة مخدر البانجو بإحدى المناطق الجبلية بدائرة قسم شرطة أبو رديس جنوب سيناء. أكدت التحريات صحة المعلومات وباستهداف تلك المناطق تم ضبط (4) مزارع لنبات البانجو المخدر بلغت مساحاتها (2) فدان، (6) كيلو جرام لنبات البانجو الجاف، وكمية من بذور نبات البانجو المخدر ، وميزان عادي، و2 ماكينة ري. جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.

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