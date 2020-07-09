الداخلية تضبط تاجر مخدرات وزوجته لاتهامهما بغسل 35 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية وزوجته لقيامهما بغسل 35 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة. كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة اتخذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى (أحد العناصر الإجرامية وزوجته) لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما ، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة. وقُدرت تلك الممتلكات بحوالي (35 مليون جنيه) تقريبا، جرى اتحاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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