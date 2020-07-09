أخبار مصر | عبر الفيديو كونفرانس.. الكلية الفنية العسكرية تنظم المؤتمر الدولي العاشر

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر عبر الفيديو كونفرانس.. الكلية الفنية العسكرية تنظم المؤتمر الدولي العاشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت الكلية الفنية العسكرية مؤتمرها الدولى العلمى العاشر فى علوم الهندسة بتخصصاتها المختلفة فى المدة من 7 – 9 يوليو2020 عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ نظرًا لانتشار جائحة كورونا بالعالم فى إطار اهتمام ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة؛ لإطلاق مواهب الابتكار والبحث العلمى لدعم وتطوير نظم التسليح المختلفة للقوات المسلحة.

وألقى مدير الكلية الفنية العسكرية كلمة نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمشاركين فى المؤتمر من مختلف الجهات.

وأشار مدير الكلية الفنية العسكرية إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تشجيع الباحثين وتقديم الدعم الكامل لكل أوجه التبادل والمشاركة العلمية مع الجامعات العالمية حيث يعد هذا نهجًا مستمرًا للقوات المسلحة لمسايرة أحدث ما توصل إليه العلم. ويناقش المؤتمر ما يقرب من (226) ورقة بحثية فى (47) جلسة أكاديمية بالإضافة إلى عقد (6) محاضرات عامة يشارك فيها أساتذة الجامعات والمتخصصون من المؤسسات العلمية المختلفة من (18) دولة هى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان والصين والهند والمجر وأندونسيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن والجزائر وليبيا والسودان بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية. ويهدف المؤتمر إلى عرض وتحليل ومناقشة أحدث التقنيات وعلوم الهندسة التطبيقية فى مختلف المجالات والتخصصات الهندسية، كما يهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين ومراكز البحث لنشر أبحاثهم المتميزة وأعمالهم الميدانية ومناقشة نتائجها مع مجموعة مختارة من الأساتذة والعلماءالمتخصصين فى مختلف العلوم الهندسية. Advertisements