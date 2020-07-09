أخبار مصر | "العربية للتصنيع" توقع بروتوكولا مع جامعة الزقازيق

وأشاد في بيان اليوم، بامتلاك الجامعة منظومة متكاملة للبحث العلمي في مختلف المجالات الهندسية والعلمية، ورعايتها للعديد من المشروعات البحثية التطبيقية والتي تقدم الحلول الصناعية لمشاكل القطاعات المختلفة بالدولة عن طريق نقل التكنولوجيا لمختلف القطاعات الصناعية.

ونوه بأهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتأهيل الكوادر العلمية الشابة ورعاية المبتكرين والمخترعين ودعم المشروعات البحثية والابتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة.

وشدد على أن البحث العلمي والتكنولوجي هو الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وجاء ذلك خلال توقيع بروتوكول للتعاون بين العربية للتصنيع وجامعة الزقازيق.

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وأوضح "التراس" أنه تم الاتفاق علي التعاون في المجالات البحثية والتدريبية من خلال الإستفادة بالإمكانيات المادية والبنية الأساسية المتاحة لدى الطرفين من ماكينات ومعدات وكوادر بشرية فى أعمال الإنتاج للمجالات الصناعية المختلفة وفى استكمال الجزء العملي لمشاريع الطلبة والدراسات العليا ودعم المشروعات البحثية والإبتكارت الصناعية القابلة للتطبيق لخدمة قطاعات التصنيع المختلفة.

وأضاف أن مجالات التعاون تتضمن المشروعات البحثية ومشروعات الطلبة في مجالات نشاط الهيئة وتنظيم الدورات التدريبية في المجالات المشتركة وبرامج التدريب الصيفي في مختلف التخصصات الهندسية بالوحدات الانتاجية والبحثية التابعة للهيئة بالإضافة إلي تنظيم زيارات ميدانية لطلبة الكليات الهندسية لوحدات العربية للتصنيع المختلفة.

ومن ناحيته، أشاد الدكتور عثمان سيد شعلان، رئيس جامعة الزقازيق بالتعاون المثمر والبناء مع الهيئة العربية للتصنيع باعتبارها إحدى ركائز الصناعة المصرية وتطلع بدور رئيسى في تنفيذ خطط الدولة لدعم الاقتصاد القومي في مجالات الصناعة المختلفة.