أخبار مصر | برلماني يشيد بتخصيص 25% من أموال تصالح مخالفات البناء لصندوق الإسكان الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بتخصيص 25% من أموال تصالح مخالفات البناء لصندوق الإسكان الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تخصيص الحكومة لـ25% من أموال قيمة التصالح في مخالفات البناء لصالح الإسكان الاجتماعي.

وطالب النائب، في بيان اليوم الخميس، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمواجهة ظاهرة مخالفات الإسكان والمناطق العشوائية التى كلفت الدولة مليارات الجنيهات نظرًا للزيادة السكانية.

ونوه يأن ذلك سوف يكون له أثاره الإيجابية فى دعم جهود الدولة وتنفيذ التكليفات الرئاسية لإقامة وحدات سكنية لصالح الشباب ومحدودى الدخل مشيدا بتخصيص 39% من أموال التصالح لمشروعات البنية التحتية.خاصة المناطق التي تحتاج إلى ذلك

وكان مجلس الوزراء قد وافق على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بما يدعم استعادة حقوق الدولة، وذلك من خلال عدة ضوابط تشمل قيام الراغب في التصالح، خلال الأجل المحدد بالقانون، بتقديم طلب التصالح، مرفقا به كافة الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة، وكذا مبلغ جدية تصالح يتم سداده مع تقديم الطلب تحت حساب التصالح

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وأشار إلي أنه بالنسبة لمن سبق له تقديم طلب التصالح وتقنين الأوضاع، ولم يبت في هذا الطلب حتى الآن، عليه أن يسدد مبلغ جديةالتصالح المحدد خلال ثلاثين يوما اعتبارًا من 15 يوليو 2020.

مجلس الوزراء: 25% من أموال تصالح مخالفات البناء ستذهب لصندوق الإسكان الاجتماعي

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مخالفات الإسكان والمناطق العشوائية كلفت الدولة حجم كبير من العشوائية، موضحًا أن مخالفات العقارات السكنية كلفت الدولة أيضا مليارات الجنيهات نظرًا للزيادة السكانية في المنطقة، مضيفًا أن 25% من أموال قيمة التصالح فى مخالفات البناء ستذهب لصندوق الإسكان الاجتماعي، وذلك لإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات له، أنه كان يجب أن يكون هناك وقفة حاسمة مع مخالفات البناء، كما ستوجه 39% من أموال التصالح لمشروعات البنية التحتية خاصة المناطق التى تحتاج إلى ذلك وفى النهاية المواطن المستفيد من ذلك.