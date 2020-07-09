أخبار مصر | برلمانية تشيد بمشروع قانون سرية بيانات المجني عليهم في التحرش

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية تشيد بمشروع قانون سرية بيانات المجني عليهم في التحرش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مايسة عطوة، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الذي يستهدف إخفاء بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش، يستهدف الحفاظ على سرية بيانات الضحايا حتى لا يتم التشهير بهم، والحفاظ على سمعتهم وعدم الإضرار بهم داخل المجتمع، لا سيما وأن هناك العديد من الأشخاص يريدون العبث بسمعة أي فتاة تتقدم ببلاغ في واقعة تحرش مما يعوق المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

وأشادت في بيان اليوم الخميس، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي يستهدف إخفاء بيانات المجني عليه في أي من الجرائم التحرش.

ولفتت إلى أن هذا التشريع سيعطي دفعة للمتعرضين للتحرش أو أي من جرائم المتصلة بهتك العرض وفساد الخلق، والتعرض للغير، للإبلاغ عن تلك الوقائع دون خشية الإفصاح عن بياناتهم مما يعرض سمعتهم للإضرار.