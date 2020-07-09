أخبار مصر | سقوط أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، وجود انخفاض اليوم الخميس، في درجات الحرارة اليوم بمعدل 3 درجات، محذرة من شبورة مائية صباحا وسقوط أمطار على عدة مناطق.

وقالت الهيئة في بيان: إن البلاد تشهد طقس مائل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت الهيئة، أن شمال الصعيد يشهد طقس حار بينما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل.

وأشارت الهيئة، أن البلاد تتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يظل جنوب البلاد تحت تأثير منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه متر ونصف المتر إلى مترين الرياح السطحية شمالية غربية، جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية اليوم، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية مصحوبة برياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء، وهناك فرصة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم بالقاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.