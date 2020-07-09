أخبار مصر | رئيس الوزراء: لن نسمح بالبناء العشوائي مرة أخرى

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: لن نسمح بالبناء العشوائي مرة أخرى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لملف إزالة التعدي على أراضي الدولة، ومخالفات البناء.

وأشار إلى تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على ضرورة المتابعة الكاملة لهذا الملف، وتنفيذ الإزالات دون تهاون، ومهما كان حجم هذه المخالفات، مع تطبيق القانون بحسم، فلن يتم السماح لأي أحد مهما يكن بأن يخالف القانون ببناء عشوائى يعود بنا إلى الخلف مرة أخرى، بعد أن أنفقت الدولة وما زالت تنفق المليارات على تطوير المناطق العشوائية، بهدف تحسين الحياة للمواطنين.

جاء ذلك خلال متابعة "مدبولي"، الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك فى تقرير تلقاه من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وأكد اللواء محمود شعراوي، أن الجهود المبذولة في هذا الصدد نجحت خلال الفترة من 25 مارس حتى 7 يوليو 2020، في إزالة 14964 مخالفة بناء، منها 7214 إزالة على أملاك تابعة للدولة، بمساحة نحو 6.4 ملايين متر مربع، و7750 إزالة تمت على الأملاك الخاصة، بمساحة 1.6 ملايين متر مربع.