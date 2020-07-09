أخبار مصر | بالتفاصيل.. إزالة 36 حالة بناء مخالف بالجيزة حتى سطح الأرض

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر بالتفاصيل.. إزالة 36 حالة بناء مخالف بالجيزة حتى سطح الأرض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تواصل محافظة الجيزة، حملاتها لإزالة العقارات المخالفة والتي تم بناءها بدون ترخيص، والمتعدية على أراضٍ مملوكة للدولة.
ويتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة، في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.
وأكد المحافظ، أنه تم إزالة 6 حالات بناء مخالف بمركز أوسيم شملت ازاله فيلا بالكامل على مساحه ألف متر تقريبًا وأخرى على مساحة 500 متر، مقامة بالمخالفة بجوار محور الضبعة ببشتيل بالإضافة إلى إزالة 4 عقارات مخالفة بمنطقة البراجيل.
وأشار إلى إنه تم إزالة 9 حالات تعدٍ على أرض أملاك دولة بمساحة 712 مترا بناحية كفر عمار العياط، بالإضافة إلى إزالة 12 حالة بناء مخالف على أراضٍ أملاك الدولة بقرية الطرفاية بمساحة 950 مترا بمركز ومدينة البدرشين، وإزالة حالتي بناء مخالف بمنطقة الحوض بمركز منشأة القناطر.
ونوه المحافظ، بأنه تم استكمال الإزالة لـ4 أبراج مخالفة بحي الهرم، شملت إزالة عقارين متجاورين بشارع المنشية الرئيسي وعقار بشارع الأربعين مع اللبيني وآخر بشارع رائد السلام.
كما تمكنت المحافظة من إزالة برج مخالف مكون من 11 طابقا بأرض ضيف الله بحي الطالبية، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض إلى جانب إزالة عقار مخالف بشارع كورنيش النيل، بحي الوراق، واتخاذ الإجراء القانوني حيال المخالفين.
وفي مركز الواحات تمت إزالة تعديات على مساحة 230 مترا، بمنطقة أم اللفاع بقرية القصر واسترداد 30 فدانا.
ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشدداً على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات بل وضبط المخالف لكى ينال الجزاء القانونى.
تعافي 523 مصابا بفيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 523 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 22241 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1025 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 75 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 78304 حالات من ضمنهم 22241 حالة تم شفاؤها، و3564 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.