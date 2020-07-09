أخبار مصر | تعيين 152 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي في الخميس 9 يوليو 2020 01:23 مساءً - انت الان تقراء خبر تعيين 152 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، عينت 152 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، بينهم اثنان من ذوي الهمم، من الذكور والإناث، من واقع شهادات القيد "كعب العمل"، كما تم تسجيل 1617 عاملا بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، بواقع 1228 من الذكور و391 من الإناث لتشغيلهم في نطاق المحافظة.

وأكد "سعفان"، أن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

وأشار نمر ضامن، مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازات شهر يونيو الماضي، إلى أنها قامت بتسجيل 40 عاملا من العمالة غير المنتظمة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وصرف منح رعاية صحية واجتماعية لنحو 10 عمال بإجمالي مبلغ 30 ألف جنيه.

وأوضح أن المديرية قامت من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 111 منشأة لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وعمل توعية بالمنشآت، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية.